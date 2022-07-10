Липень, 10 в 15:06

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що звільняє службовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, співробітників МВС, управління Держохорони, Держспецзв’язку та інших законних військових формувань від сплати військового збору.

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт Парламент ухвалив у червні.

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Так, законопроєкт передали на розгляд Ради 3 червня. 19 червня його включили до порядку денного і того ж дня проголосували у сесійній залі. 7 липня Зеленський підписав документ.

Ініціаторами законопроєкту є народні депутати від Європейської Солідарності: Володимир Ар’єв, Ірина Фріз, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Марія Іонова та інші.

У законі зазначається, що необхідно розв’язати питання щодо належного матеріального забезпечення військових під час виконання ними службового обов’язку на період їхньої участі у бойових діях проти збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що військовий збір запровадили у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Ставка військового збору становить 1,5% нарахованої заробітної плати.

За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, у тому числі у 2021 році – 28,6 млрд грн.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ