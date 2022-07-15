Виведення військ та відмова від територіальних претензій – реакція ОП на нові вимоги РФ

Липень, 14 в 23:09

В Офісі президента відреагували на бажання Росії відновити переговори з Україною щодо завершення війни. Втім, тепер країна-агресор заявила, що хоче “визнання існуючих територіальних реалій”, тобто визнання всіх незаконно окупованих земель.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, – це виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків та компенсації українцям.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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— “Визнання територіальних реалій”?.. Реалії, які мають визнати в РФ: ви – країна-терорист, що вбиває мирних людей, – підсумував Подоляк.

«Визнання територіальних реалій»? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати з , – виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям. Реалії, які мають визнати в Рф: ви – країна-терорист, що вбиває мирних людей. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 14, 2022

14 липня в Росії заявили, що нібито підхід Москви до завершення війни “залишається незмінним”. Але тепер там з’явилася умова про “визнання існуючих територіальних реалій”, про що раніше Кремль не заявляв.

Окрім нового пункту кремлівських бажань, заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що російська версія мирної угоди має “фіксувати нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України”, а також визнати окупацію Криму та квазіформувань “ЛНР” і “ДНР”.

Раніше Подоляк відреагував на вигаданий Росією “герб для Харківської області”. Цікаво, що за його основу окупанти просто взяли герб Харкова та розмістили на ньому двоголового орла.

Коментуючи чергову хвору уяву росіян, Подоляк наголосив, що в України є лише один герб – тризуб, і тут ніколи не буде общипаної російської курки.