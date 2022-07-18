Липень, 17 в 22:57

Без керівника неможливе повноцінне функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. За його словами, від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.

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– Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна. Без повноцінного керівника такої інституції неможливе і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується й Національного антикорупційного бюро України. Термін повноважень попереднього керівника завершився. І має відбутися конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ.

Зеленський розповів, що доручив прем’єр-міністру України Денису Шмигалю активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

– Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури й у цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Щобільше, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого.

Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Саме тому цей конкурс також надзвичайно важливий, вважає президент.

Європейський Союз висував вимоги Україні про призначення керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури для набуття статусу кандидата на вступ в ЄС. У разі подальшого блокування про призначення очільника САП Євросоюз міг забрати статус кандидата в України.