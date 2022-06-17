Червень, 17 в 14:07

Європейська комісія ухвалила рекомендацію Раді надати Україні статус кандидата у члени ЄС. Українські політики пояснили, чим важливе це рішення для України та які кроки потрібно зробити, щоб вступити в ЄС.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, статус кандидата значно прискорить процес входження України у внутрішній ринок ЄС, формування спільних енергетичних та цифрового ринків, подальшої лібералізації торгівлі, зближення в митній і транспортній сферах.

– Як країна-кандидат і майбутній член Євросоюзу Україна готова робити суттєвий внесок у стратегічний розвиток і зміцнення ЄС шляхом взаємодії у рамках Європейського зеленого курсу, енергетичної безпеки, продовольчої стабільності та кращої сполученості, – зазначив він.

Шмигаль впевнений, що статус кандидата й рух до членства в ЄС допоможе Україні в ефективній відбудові та відновленні країни відповідно до європейських практик і стандартів.

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Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав необхідні кроки, які має зробити Україна для початку переговорів про вступ до ЄС:

ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);

ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

має запрацювати “антиолігархічний” закон;

необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність до європейського аудіовізуального законодавства;

необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, і розробити механізми її впровадження.

Нагадаємо, що 28 лютого Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спецпроцедурою.

Джерело: Денис Шмигаль, Андрій Єрмак