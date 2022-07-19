Липень, 19 в 12:23

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада підтримала призначення Оксани Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Про це, зокрема, поінформували народні депутати Олексій Гончаренко (Європейська Солідарність) та Ярослав Железняк (Голос).

– Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України. Будемо сподіватися на якісну роботу. Соціальна сфера, особливо в умовах війни, одна з найприорітетніших, – зазначив Гончаренко.

Железняк, своєю чергою, поінформував, що за призначення Жолнович новою очільницею Мінсоцполітики проголосували 282 нардепи: від Слуги народу – 209, від Голосу – 7, від групи Довіра – 17, від групи За майбутнє – 13, від Платформи за життя та мир (депутатська група нардепів від ОПЗЖ) – 15, а також 10 позафракційних.

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Оксана Жолнович – львів’янка, народилася 1979 року. Вона закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю Правознавство, кваліфікація Юрист.

У 2009 році Жолнович отримала свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю. Вона є авторкою більш як 50 наукових праць та співавтором низки підручників та посібників.

З 2019 до 2021 року Жолнович була радницею міністра соціальної політики в сфері захисту осіб з інвалідністю.

А з 2020 року вона є керівницею департаменту соціальної політики і охорони здоров’я Офісу президента України.

Варто зазначити, що 18 липня Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади глави Мінсоцполітики “за власним бажанням”. Вона очолювала міністерство більше двох років – з березня 2020 року.

Джерело: Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк

Фото: Оксана Жолнович