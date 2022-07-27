Июль, 27 в 15:33

Народный депутат от Слуги народа Андрей Костин оказался оптимальным кандидатом на должность генерального прокурора, поскольку он сможет оптимизировать работу ведомства.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Костин имеет безупречную репутацию как юрист.

— Как законодатель и глава профильного комитета он хорошо понимает проблемы правоохранительной отрасли, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция – профессиональность – присутствует. У Костина нет намека на объемную токсичность: о нем хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу (а это важно, ведь именно с парламентом должен активно работать генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчетности), но и представители стран-партнеров, — сказал он.

По словам Подоляка, положительное восприятие Костина за пределами Украины — серьезный аргумент, ведь стратегическим направлением работы органов прокуратуры сегодня является процессуальное руководство расследованиями российских военных преступлений, правильный сбор и надлежащая процессуальная фиксация доказательств.

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– Костин, на мой взгляд, абсолютно системный игрок, прагматический человек и “юридический перфекционист”. Сегодня это крайне важно – меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулезной работы. Кстати, именно эти качества – профессионализм, юридическая язвительность, круглосуточное трудолюбие в стрессовых условиях – я лично увидел у господина Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому президент остановился на его кандидатуре, – добавил он.

Напомним, что Костина назначили новым генпрокурором в среду, 27 июля. Что о нем известно – читайте в материале Фактов ICTV.