Липень, 27 в 15:33

Народний депутат від Слуги народу Андрій Костін виявився оптимальним кандидатом на посаду генерального прокурора, оскільки він зможе оптимізувати роботу відомства.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Костін має бездоганну репутацію як юрист.

– Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист — має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція – професійність – присутня. В пана Костіна немає натяку на об’ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі (а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності), а й представники країн-партнерів, – сказав він.

За словами Подоляка, позитивне сприйняття Костіна за межами України є серйозним аргументом, адже стратегічним напрямком роботи органів прокуратури сьогодні є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, правильний збір та належна процесуальна фіксація доказів.

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– Костін, на мій погляд, абсолютно системний гравець, прагматична людина та “юридичний перфекціоніст”. Сьогодні це вкрай важливо – менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи. До речі, саме ці якості – професійність, юридична в’їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив в пана Костіна в межах спільної роботи у переговорній групі. Саме тому президент зупинився на його кандидатурі, – додав він.

Нагадаємо, що Костіна призначили новим генпрокурором у середу, 27 липня. Що про нього відомо – читайте у матеріалі Фактів ICTV.