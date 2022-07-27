Июль, 27 в 14:23

В среду, 27 июля, Ольгу Совгирю назначили судьей Конституционного суда от Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 293 депутата.

Нардепка партии Слуга народа сообщила, что 26 июля написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата. По закону, судьей не может быть назначен человек, который не является политически нейтральным, в частности — относится к политической партии.

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В Верховную Раду Совгиря попала в 2019 году. До этого она работала доцентом кафедры конституционного права Киевского национального университета.

Напомним, что 15 мая истек срок судейских полномочий бывшего председателя суда Александра Тупицкого, поэтому должность председателя суда стала вакантной.

В мае Тупицкого объявили в международный розыск. Он подозревается в совершении ряда преступлений против правосудия. А в марте он без законных оснований уехал из страны и, по некоторым данным, находится в Австрии.

Фото: Слуга народу