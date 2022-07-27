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Факти / Україна / Політика

Совгирю призначили суддею КСУ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ольга Совгирю

У середу, 27 липня, Ольгу Совгирю призначили суддею Конституційного суду від Верховної Ради.

За відповідне рішення проголосувало 293 депутата.

Нардепка партії Слуга народу повідомила, що 26 липня написала заяву до апарату ВРУ про складання мандата. Згідно із законом, суддею не може бути призначено людину, яка не є політично нейтральною, зокрема – належить до політичної партії.

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До Верховної Ради Совгиря потрапила у 2019 році. До того вона працювала доценткою кафедри конституційного права Київського національного університету.

Нагадаємо, що 15 травня сплив строк суддівських повноважень колишнього голови суду Олександра Тупицького, тому посада голови суду стала вакантною.

У травні Тупицького оголосили в міжнародний розшук. Він підозрюється у скоєнні низки злочинів проти правосуддя. А в березні він без законних підстав виїхав з країни і, за деякими даними, перебуває в Австрії.

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Фото: Слуга народу

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