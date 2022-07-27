Липень, 27 в 20:59

Українські військові можуть завдати ударів по об’єктах на території Росії, звідки здійснюються обстріли нашої території.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, якщо буде потрібно, необхідні рішення військово-політичне керівництво швидко ухвалить.

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– Якщо буде потрібно (завдати ударів по території РФ. – Ред.), то повірте, не здригнеться ні в кого рука, щоб підписати те, що треба підписати, щоб ті об’єкти (звідки здійснюються обстріли. – Ред.) були знищені, – заявив Данілов.

За його словами, керівництву держави відомі усі точки, з яких Росія завдавала ударів по Україні.

– Нам відомо про всі постріли, які здійснюються ракетами, літаками чи кораблями по нашій країні, – підкреслив Олексій Данілов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що російська армія для наступу на Україну користується військовими картами 80-х років минулого століття.

Також секретар РНБО повідомив, що 476 ракетних ударів РФ завдала по Ізюму на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення. На другому місці за кількістю ракетних атак – Маріуполь, на третьому – Миколаїв.