Активисты призывают СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet
От Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовали наложить санкции на российского букмекера 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта выдала лицензию на работу в Украине.
С соответствующим заявлением в СНБО обратилась общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая, сообщила она на своей странице в Facebook.
— Есть такая многим известная российская букмекерская контора 1xBet. В самый разгар войны, 30 марта, когда наши вояки выбивали орков из-под Киева, в этом самом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине.
Поднимается шум, СМИ пишут, расследователи расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить русским букмекерам работать в Украине набирает 26 тысяч голосов, и… тишина, — написала Локацкая.
По ее словам, санкции СНБО — самый эффективный способ избавиться от российской конторы на украинском игорном рынке.
— Потому что все остальные (государственные и правоохранительные органы, — ред.) будут и дальше чухаться, а учитывая, сколько бабла в игроке, могут вообще и не заметить. Ну, как обычно, — отметила Локацкая.
Активистка обратилась с обращением к СНБО, в котором указала, что несмотря на громкий общественный резонанс, ни Служба безопасности Украины, ни Бюро экономической безопасности, ни другие правоохранители никак не отреагировали на этот вопрос.
Кроме того, лицензии 1xBet так и не были аннулированы, как и не были заблокированы веб-сайты этого букмекера в Украине.
— Разрешение российскому букмекеру легально собирать персональные данные украинцев и их документы, что предусмотрено законодательством для лицензированных операторов азартных игр – это преступление в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины. Да и в принципе любое сотрудничество с российским бизнесом и РФ в целом на уровне государства вызывает множество вопросов к тем, кто это делает, — говорится в обращении.