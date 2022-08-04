Активисты призывают СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet

Август, 04 в 13:49

От Совет национальной безопасности и обороны Украины потребовали наложить санкции на российского букмекера 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта выдала лицензию на работу в Украине.

С соответствующим заявлением в СНБО обратилась общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая, сообщила она на своей странице в Facebook.

— Есть такая многим известная российская букмекерская контора 1xBet. В самый разгар войны, 30 марта, когда наши вояки выбивали орков из-под Киева, в этом самом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине. Поднимается шум, СМИ пишут, расследователи расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить русским букмекерам работать в Украине набирает 26 тысяч голосов, и… тишина, — написала Локацкая.

По ее словам, санкции СНБО — самый эффективный способ избавиться от российской конторы на украинском игорном рынке.

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— Потому что все остальные (государственные и правоохранительные органы, — ред.) будут и дальше чухаться, а учитывая, сколько бабла в игроке, могут вообще и не заметить. Ну, как обычно, — отметила Локацкая.

Активистка обратилась с обращением к СНБО, в котором указала, что несмотря на громкий общественный резонанс, ни Служба безопасности Украины, ни Бюро экономической безопасности, ни другие правоохранители никак не отреагировали на этот вопрос.

Кроме того, лицензии 1xBet так и не были аннулированы, как и не были заблокированы веб-сайты этого букмекера в Украине.