При СНБО предлагают создать Бюро санкционной политики

Август, 08 в 18:31

В Украине предлагается создать Бюро санкционной политики, которое будет проверять предложения по применению санкций.

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

В состав Бюро входят секретарь СНБО и уполномоченные представители по санкционной политике президента, Нацбанка, Службы внешней разведки, СБУ и центральных органов исполнительной власти.

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Согласно законопроекту, Бюро санкционной политики будет давать выводы относительно предложений президента, Верховной Рады, Кабинета министров по применению, изменению или отмене санкций.

Кроме того, Бюро будет разрабатывать предложения по применению или отмене санкций. Также Бюро будет отчитываться перед СНБО, а эти отчеты будут публичными.

Бюро санкционной политики будет мониторить экономические, политические и правовые последствия санкций, а также вести Единый реестр санкций.

Ранее сообщалось, что от СНБО потребовали наложить санкции на российского букмекера 1xBet, которому Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта выдала лицензию на работу в Украине.