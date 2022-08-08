При РНБО пропонують створити Бюро санкційної політики

Серпень, 08 в 18:31

В Україні пропонують створити Бюро санкційної політики, яке перевірятиме пропозиції щодо застосування санкцій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

До складу Бюро входять секретар РНБО та уповноважені представники з питань санкційної політики президента, Нацбанку, Служби зовнішньої розвідки, СБУ та центральних органів виконавчої влади.

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Згідно із законопроєктом, Бюро санкційної політики надаватиме висновки стосовно пропозицій президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо застосування, зміни або скасування санкцій.

Крім того, Бюро розроблятиме пропозиції щодо застосування або скасування санкцій. Також Бюро буде звітувати перед РНБО, а ці звіти будуть публічними.

Бюро санкційної політики буде моніторити економічні, політичні та правові наслідки санкцій, а також вестиме Єдиний реєстр санкцій.

Раніше повідомлялося, що від РНБО вимагають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, якому Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня видала ліцензію на роботу в Україні.