Август, 09 в 12:35

Стране-агрессору России на самом деле не нужны переговоры с Украиной о прекращении войны. В Москве добиваются оперативной паузы, чтобы восстановить и нарастить военные силы.

Об этом сообщил в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он объяснил, что предложение переговоров является элементом гибридной стратегии Кремля: РФ на фоне поражений в войне хочет модернизировать военную стратегию и избежать контрударов украинской армии. Именно для этого агрессору необходима приостановка боевых действий под видом “переговоров”.

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– России не нужны переговоры. России нужна оперативная пауза для того, чтобы внести коррективы в свою военную стратегию. Россия не была подготовлена к войне, которую она получила на территории Украины, потому что не знала и не понимала Украину. Россия считала, что она зайдет, и через три, пять, семь дней все будут стоять на коленях. Поэтому сегодня Россия хочет модернизировать свою военную стратегию. Накопить дополнительные снаряды, ракеты, – отметил Подоляк.

Он напомнил, что из-за западных санкций РФ уже испытывает нехватку микрочипов для военной техники, которые “надо где-то искать”. Кроме того, Кремль хочет накопить поступающие от продажи энергоресурсов деньги. Все эти процессы требуют времени, и именно поэтому в Москве заговорили о “переговорах”.

– Но Украине они зачем? Мы должны зафиксировать новую линию разграничения? То есть это Минск-3, — заявил Подоляк, добавив, что мира в нашем государстве не будет, если агрессор получит хотя бы клочок территории.

Советник руководителя ОПУ объяснил, что если бы Киев согласился на подобные “переговоры”, то РФ потребовала бы на них “признания” новых оккупированных территорий Украины “российскими”. Украинская сторона на это, безусловно, не пошла бы, и началась бы контратака Вооруженных сил Украины.

После этого Кремль начал бы на Западе информационную кампанию, пытаясь выставить Украину “агрессором”.

– Прекращение огня (на время переговоров) сменится контратакой Украины. Мы будем наносить мощные удары по российским вооруженным силам. РФ снова начнет обстреливать наши города, но параллельно с этим в Европе устами того же Шредера и еще десятков других людей начнет говорить: Смотрите, мы же уже закончили войну, мы уже перестали обстреливать территорию Украины, мы сели за стол переговоров и практически договорились о мире, а Украина снова пошла воевать. Зачем вам поддерживать агрессора?.. Она (РФ, — Ред.) будет говорить, что агрессор – уже не Россия, а Украина, потому что Украина не хочет сидеть за столом переговоров. Зачем нам это нужно? – подчеркнул Подоляк.

Недавно Михаил Подоляк заявил, что переговорам с Москвой должно предшествовать тактическое поражение войск РФ в Украине и их вывод с территории нашего государства.

В то же время, заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква сообщил, что Украина не согласится на переговоры с РФ о прекращении огня, пока линия фронта не вернется хотя бы к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года.