Август, 04 в 18:45

Украина не пойдет на переговоры с РФ по прекращению огня, пока украинская армия не освободит территории и линия фронта не вернется хотя бы к позициям по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Об этом рассказал в одном из интервью заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, комментируя отдельные заявления на эту тему, которые начали снова раздаваться на Западе.

– До того момента, пока Украина не освободит свои территории и не дойдет до ситуации хотя бы по состоянию на начало открытой российской агрессии (24 февраля, — Ред.), ни о каких подобных договоренностях о режиме тишины не может быть и речи. То есть прекращение огня само по себе не может являться предпосылкой для ведения мирных переговоров. Сегодня мы говорим, что любые переговоры могут вестись только на поле боя, – подчеркнул он.

Жовква объяснил, что прокремлевские нарративы о необходимости “договариваться с РФ” звучали уже неоднократно с начала полномасштабного вторжения. А сейчас, когда Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению, лозунги о “режиме тишины” возникли с новой силой.

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Однако Киеву не нужны “переговоры ради переговоров”, да еще и на условиях Кремля.

– Такие нарративы опасны, они, очевидно, не появляются просто так. Однако ответ на них очень четкий, и он неоднократно звучал от президента Зеленского: Украина не будет соглашаться на переговоры только ради переговоров, тем более когда они на условиях страны-агрессора. Они уже пробовали вести переговоры на своих условиях, и у них ничего не получилось, – рассказал Жовква.

Он отметил, что никакие западные аналитики или деятели, выступающие рупором Кремля, не сломают готовность Украины освобождать свои территории.

Жовква также заверил, что со стороны администрации президента США Джо Байдена заявления о необходимости “режима тишины” на фронте ни разу не звучали. Более того, в Вашингтоне придерживаются позиции, что Украина сама будет определять условия для начала переговоров. Такая же позиция звучала и от других лидеров стран Большой семерки (G7).

В июне нардеп и глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия сообщил, что Украина сможет возобновить переговоры с Россией о прекращении войны в конце августа, после контрнаступлений ВСУ. Киев допускает переговоры только с усиленной позиции.

В настоящее время переговоры между Украиной и РФ не происходят, поскольку Москва хочет навязать Киеву капитуляцию.