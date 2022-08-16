Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Август, 16 в 14:04

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего, подписав 16 августа соответствующий указ №581.

В частности, согласно документу, в персональный состав Ставки ввели:

первого заместителя главы СБУ Василия Малюка;

командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Игоря Танцуру;

командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко.

Также в персональном составе утвердили командующего Национальной гвардией Юрия Лебедя.

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В то же время глава государства вывел из состава Ставки главнокомандующего бывшего главу СБУ Ивана Баканова, экс-командующего Сил специальных операций ВСУ Григория Галагана и экс-командующего Сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина.

Ставка верховного главнокомандующего была создана 25 февраля, на следующий день после полномасштабного вторжения Российской Федерации. Тогда же был сформирован состав СВГ.

Это чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, осуществляющий в период реальной войны-агрессии стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями.