Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Серпень, 16 в 14:04

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача, підписавши 16 серпня відповідний указ №581.

Зокрема, згідно з документом, до персонального складу Ставки введено:

першого заступника голови СБУ Василя Малюка;

командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України Ігоря Танцюру;

командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Також у персональному складі затвердили командувача Національної гвардії Юрія Лебедя.

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Водночас глава держави вивів зі складу Ставки головнокомандувача колишнього голову СБУ Івана Баканова, екскомандувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Григорія Галагана та екскомандувача Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна.

Ставка верховного головнокомандувача була утворена 25 лютого, наступного дня після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Тоді ж було сформовано склад СВГ.

Це надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління ЗСУ та іншими військовими формуваннями.