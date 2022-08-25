Це нова ескалація у майбутньому: Подоляк пояснив недоцільність переговорів з РФ

Серпень, 25 в 16:24

На сьогодні переговори з Росією невигідні як для України, так і для Європи, оскільки тимчасове перемир’я означатиме нову ескалацію з боку країни-агресора у майбутньому.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

– Переговорний процес сьогодні зафіксує тимчасове перемир’я у війні, яка не буде завершена. Відповідно, РФ вважатиме це перемогою й далі претендуватиме на просування своєї експансіоністської політики. Тому перемир’я зараз означатиме лише наступний етап війни через певний час, – пояснив він.

За його словами, за такого сценарію багато українців не ризикнуть повертатися додому, а в країну, яка перетвориться на сіру зону, не прийдуть інвестиції.

Зараз дивляться

– Європа буде змушена постійно інвестувати сюди великі кошти, щоб якось підтримувати цю територію в життєздатному стані, а це невигідно у середньостроковій і довгостроковій перспективі, – додав Подоляк.

Ці переговори, на його думку, спровокують РФ на більш зухвалу поведінку в економічному, політичному, дипломатичному плані.

Тому він вважає, що починати розмови щодо переговорів з державою-агресором можна буде лише тоді, “коли Росія зрозуміє, що вона більше не зможе вести війну”.