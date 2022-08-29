Август, 28 в 21:40

Российская армия и Владимир Путин принесли только деградацию и гибель, однако Украина обязательно вернет под контроль все свои временно оккупированные территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Ситуация на Донбассе

По словам главы государства, Донецк всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины, а сейчас Донбасс почти разрушен и разорен из-за постоянных ударов российской армии.

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– Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное – абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они – временно, – убежден президент.

Он заверил, что Украина обязательно вернется, после чего украинцы смогут наконец-то жить счастливо и находиться в безопасности.

– Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо. Именно это будет символизировать наш украинский флаг, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией – на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно – в Крыму. Украина все помнит.

Совещание с силовиками

Президент провел совещание с представителями сектора обороны и безопасности, на котором находились руководители Вооруженных Сил Украины, разведки, Службы безопасности, Министерства внутренних дел, других структур и направлений защиты нашего государства.

— Все вопросы, которые мы рассматривали, важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят ее последствия в дальнейших действиях наших защитников. Ни один террорист не останется без ответа за удары по нашим городам. Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс – за всех они получат ответ.

Новая неделя для Украины

Зеленский отметил, что украинцы должны готовиться к новой и активной неделе, на которой запланированы важные визиты партнеров в Украину.

— Возобновлю практику обращений – к государствам и народам, которые нас поддерживают. А главное работаем, чтобы были новые ограничения для России за войну, чтобы были новые пакеты поддержки для наших защитников, нашего государства. Оборонная поддержка – оружие и снаряды, финансовая поддержка, политическая, информационная, поддержка нашего восстановления. Каждый день каждое государственное должностное лицо должно демонстрировать результат в своей зоне ответственности.

По его словам, только работа на результат дает право занимать государственные должности. Президент убежден, что этот факт должны помнить все, кто был наделен властью.