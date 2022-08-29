Зеленський пообіцяв окупантам відповідь за обстріли Запоріжжя, Оріхова та Харкова
Російська армія та Володимир Путін принесли лише деградацію та загибель, проте Україна обов’язково поверне під контроль всі свої тимчасово окуповані території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Ситуація на Донбасі
За словами глави держави, Донецьк завжди був одним з найбагатших і найсильніших міст України, а зараз Донбас майже зруйнований та спустошений через постійні удари російської армії.
– Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово, – переконаний президент.
Він запевнив, що Україна обов’язково повернеться, після чого українці зможуть нарешті жити щасливо та перебувати у безпеці.
– Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці та щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – в Криму. Україна все памʼятає.
Нарада з силовиками
Президент провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони та безпеки, на якій перебували керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших структур і напрямків захисту нашої держави.
– Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки у подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь.
Новий тиждень для України
Зеленський зазначив, що українці мають готуватися до нового та активного тижня, під час якого заплановані важливі візити партнерів в Україну.
– Поновлю практику звернень – до держав і народів, які нас підтримують. А головне працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну, щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави.
Оборонна підтримка – зброя та снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови. Кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності.
За його словами, лише робота на результат дає право займати державні посади. Президент переконаний, що цей факт мають памʼятати всі, хто був наділений владою.