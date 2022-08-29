Серпень, 28 в 21:40

Російська армія та Володимир Путін принесли лише деградацію та загибель, проте Україна обов’язково поверне під контроль всі свої тимчасово окуповані території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Ситуація на Донбасі

За словами глави держави, Донецьк завжди був одним з найбагатших і найсильніших міст України, а зараз Донбас майже зруйнований та спустошений через постійні удари російської армії.

Зараз дивляться

– Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель. І вірять, що вони там назавжди. Але вони – тимчасово, – переконаний президент.

Він запевнив, що Україна обов’язково повернеться, після чого українці зможуть нарешті жити щасливо та перебувати у безпеці.

– Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці та щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, Приазовʼя, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією – на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. І обовʼязково – в Криму. Україна все памʼятає.

Нарада з силовиками

Президент провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони та безпеки, на якій перебували керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших структур і напрямків захисту нашої держави.

– Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки у подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас – за всіх вони отримають відповідь.

Новий тиждень для України

Зеленський зазначив, що українці мають готуватися до нового та активного тижня, під час якого заплановані важливі візити партнерів в Україну.

– Поновлю практику звернень – до держав і народів, які нас підтримують. А головне працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну, щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка – зброя та снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови. Кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності.

За його словами, лише робота на результат дає право займати державні посади. Президент переконаний, що цей факт мають памʼятати всі, хто був наділений владою.