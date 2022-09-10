Вересень, 10 в 16:55

Кабінет міністрів України пропонує розширити санкції проти колишнього президента-втікача Віктора Януковича, наближеного до нього олігарха Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лєбєдева, а також проти наближеного до Кремля російського олігарха Олега Дерипаски.

Спочатку такі пропозиції розглянула Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики, яка діє з кінця серпня. А сьогодні рішення ухвалив уряд.

Як відомо, в травні цього року Верховна Рада підтримала зміни до законодавства для стягнення в дохід України активів осіб, котрі перебувають під українськими санкціями.

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– Сьогодні ми використали нові можливості, закладені цими змінами, для посилення санкцій проти експрезидента України Віктора Януковича та наближених до нього Сергія Курченка і колишнього міністра оборони Павла Лєбєдева, а також російського бізнесмена з оточення Путіна Олега Дерипаски, – зазначила голова робочої групи, міністр економіки Юлія Свириденко.

Пропозиції щодо посилення санкцій уряд внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Як пояснив прем’єр Денис Шмигаль, йдеться про блокування активів Януковича, Курченка, Лебедєва та Дерипаски. Також будуть заблоковані активи, до яких вони можуть бути причетні через інших фізичних чи юридичних осіб.

Тож нове рішення значно посилить обмежувальні заходи, раніше запроваджені проти Януковича і його оточення. Вони більше не зможуть розпоряджатися активами через сторонніх осіб.

Нові санкції набудуть чинності після рішення РНБО, введеного в дію указом президента України. Після цього, згідно з новим законодавством, можна буде остаточно конфіскувати все майно підсанкційних осіб на території нашої держави.

Нещодавно Кабмін уже направив на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій проти ексголови МВС України Віталія Захарченка та Росатому.

Як відомо, РНБО в березні 2021 року затвердила персональні санкції проти Віктора Януковича, експрем’єра Миколи Азарова, Сергія Курченка та низки інших українських високопосадовців того часу.

Згодом це рішення увів у дію президент України Володимир Зеленський.

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Джерело: Денис Шмигаль