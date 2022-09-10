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Факти / Україна / Політика

Уряд готує законопроєкт про деокуповані території

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Уряд готує законопроєкт про деокуповані території

Координаційний штаб з питань деокупованих територій за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підготує законопроєкт про звільнені від окупантів території.

Цей документ визначить законодавчі рамки для першочергових дій з відновлення життєдіяльності цих регіонів.

Йдеться, зокрема, про нові особливості роботи військових адміністрацій, питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування, а також початок роботи закладів та установ.

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Уряд запрошує до співпраці експертів, які можуть долучитися до роботи над законопроєктом.

Кабмін сьогодні створив координаційний штаб з питань деокупованих територій, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Фото: Харківська ОВА

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