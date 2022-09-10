Уряд готує законопроєкт про деокуповані території
Координаційний штаб з питань деокупованих територій за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підготує законопроєкт про звільнені від окупантів території.
Цей документ визначить законодавчі рамки для першочергових дій з відновлення життєдіяльності цих регіонів.
Йдеться, зокрема, про нові особливості роботи військових адміністрацій, питання відновлення обігу гривні й казначейського обслуговування, а також початок роботи закладів та установ.
Зараз дивляться
Уряд запрошує до співпраці експертів, які можуть долучитися до роботи над законопроєктом.
Кабмін сьогодні створив координаційний штаб з питань деокупованих територій, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Фото: Харківська ОВА