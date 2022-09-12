Вересень, 12 в 15:06

Збройним силам України під час контрнаступу минулого тижня вдалося звільнити більше території, ніж російські війська захопили у всіх операціях з квітня.

Що пишуть західні ЗМІ про успіхи ЗСУ у Харківській області та як зміниться ситуація на фронті найближчим часом.

Британське видання The Guardian пише, що блискавичний прорив на південний схід від Харкова показав, що ЗСУ можуть динамічно використати військову ситуацію на свою користь, відкриваючи перспективу подальших значних успіхів до настання зими.

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Кремль перекинув тисячі своїх найкращих бойових частин на Херсон, щоб зупинити український наступ. І тепер сектор на південний схід від Харкова виявився слабко захищеним. Україна за останній тиждень чи навіть більше зосередила свої сили на півночі, а цей момент катастрофічно проґавила російська військова розвідка.

Українські сили спочатку оточили Балаклію, за 92 км на південний схід від Харкова, потім просунулися на північ, щоб вийти до річки Оскіл – на південь від залізничного вузла Куп’янськ, після чого увійшли до міста. Це відрізало Ізюм і спонукало окупантів залишити місто, захоплене наприкінці березня.

Зазначається, що успіху Україна досягнула шляхом застосування танків і піхоти, а противник був ослаблений ударами далекобійної артилерії.

Кремль думав, що безперервне застосування важкої артилерії – від 15 тис. до 20 тис. снарядів на день – допоможе армії РФ просуватися на захід. Але, як видно, місяці у війні на виснаження принесли Росії обмежені перемоги, наприклад, Сєвєродонецьк. А ось Бахмуту так і не вдалося захопити.

Збройні сили РФ поступово скорочуються, зараз близько 100 тис. солдатів, які можуть наступати та оборонятися на понад 1 300 км українського фронту. Також РФ не може повністю використовувати свою авіацію. Але Москва відмовляється визнавати будь-які невдачі.

Але також неясно, наскільки довго і далеко Україна зможе підтримувати свій контрнаступ. Західні розвіддані, важке озброєння, безперечно, допомагають українцям, але надто далеке просування вперед може нести ризики.

Україна може атакувати лінії постачання РФ у північній частині Луганської області. Втрата Росією Ізюма також відкриває ЗСУ можливість для повернення територій на Донбасі, наприклад, починаючи з напрямку на Лисичанськ.

Стрімкий контрнаступ України змусив російські війська поспішити з відступом із ключових стратегічних районів у північно-східній частині Харківської області, пише американське видання The Washington Post.

Але в Міноборони РФ відступ вирішили назвати перегрупуванням та перекиданням сил у бік Донецька на півдні “для досягнення цілей спеціальної військової операції”.

За даними видання, приголомшливий розгром російських військ внаслідок блискавичного контрнаступу в Харківській області не свідчить про зсув у війні на користь України. Під російською окупацією, як і раніше, досить велика територія, зокрема міста Маріуполь, Мелітополь та Херсон.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що його країна ще далека від перемоги.

Українські війська на північному сході за кілька днів проходили через десятки міст та сіл, іноді просуваючись на 30-40 миль за один день, чого Росія не досягала з перших днів масштабного вторгнення.

На думку військових експертів, Україна має потенціал як мінімум змінити хід війни.

Американський телеканал CNN називає приголомшливими зміни на полі бою на Сході України. ЗСУ вдалося не лише прорвати лінії російської оборони, а й відвоювати понад 3 тис. кв. км території.

На всій території Харківської області російські підрозділи були погано організовані та оснащені, і багато з них навіть не чинили опору. Невдачі та безладний відступ російської армії на схід значно ускладнили досягнення нових цілей Путіна щодо захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

Досить тривалий період українські офіційні особи заявляли про неминучість наступу, але не там, де він стався насправді. Було багато галасу про контрнаступ у Херсонській області. Про це навіть говорили офіційні особи США.

І ось для того, щоб відбити можливу контратаку ЗСУ на Херсонському напрямку, російське командування перекинуло до 10 тис. осіб, тим самим послабивши Харківську область. Для захисту в Харківській області залишили бойовиків “ДНР/ЛНР” та підрозділи Росгвардії.

ЗСУ спочатку атакували найслабше місце в російській обороні – район, контрольований сепаратистами “ЛНР” з підрозділами Росгвардії в тилу. І на такі сили штурмом пішли бронетанкові групи ЗСУ.

Британська телерадіокомпанія BBC повідомляє, що під час контратаки на Харківщині українські сили перевершували російські у співвідношенні 8 до 1.

Українська армія тільки за останні 24 години повернула собі 20 сіл у ході контрнаступу. Також повідомляється, що ЗСУ взяли під контроль близько 500 кв. км у Херсонській області.

Представники Міністерства оборони Великої Британії кажуть, що успіхи української армії матимуть значні наслідки для плану дій Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз пріоритетом для ЗСУ є закріплення на звільнених територіях.

Підсумуємо. Моральний дух в Україні залишається високим, а її політичні цілі – повернути собі всю територію, вимагати репарацій від Росії та забезпечити скликання трибуналу щодо воєнних злочинів, скоєних російською армією та командуванням.