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Факти / Україна / Політика

До Києва втретє з початку війни приїхала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
До Києва втретє з початку війни приїхала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Сьогодні, 15 вересня, до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це вона повідомила у Twitter.

Вона зазначила, що це її третій візит до України з початку повномасштабної війни.

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За її словами, за цей час багато чого змінилося – Україна стала кандидатом на членство в Європейському Cоюзі.

Голова Єврокомісії зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем, щоб обговорити питання зближення людей і економік України та ЄС.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що санкції ЄС проти Росії нікуди не дінуться. Вона також наголосила, що солідарність Європи з Україною залишається непохитною.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн

Фото: Урсула фон дер Ляєн

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