Вересень, 15 в 9:51

Сьогодні, 15 вересня, до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це вона повідомила у Twitter.

Вона зазначила, що це її третій візит до України з початку повномасштабної війни.

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За її словами, за цей час багато чого змінилося – Україна стала кандидатом на членство в Європейському Cоюзі.

Голова Єврокомісії зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем, щоб обговорити питання зближення людей і економік України та ЄС.

???????? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed.

Ukraine is now a ???????? candidate. I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що санкції ЄС проти Росії нікуди не дінуться. Вона також наголосила, що солідарність Європи з Україною залишається непохитною.

Джерело: Урсула фон дер Ляєн

Фото: Урсула фон дер Ляєн