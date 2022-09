Сьогодні, 15 вересня, до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це вона повідомила у Twitter.

Вона зазначила, що це її третій візит до України з початку повномасштабної війни.

За її словами, за цей час багато чого змінилося – Україна стала кандидатом на членство в Європейському Cоюзі.

Голова Єврокомісії зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем, щоб обговорити питання зближення людей і економік України та ЄС.

???????? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.

So much has changed.

Ukraine is now a ???????? candidate.

I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022