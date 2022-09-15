До Києва втретє з початку війни приїхала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Сьогодні, 15 вересня, до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Про це вона повідомила у Twitter.
Вона зазначила, що це її третій візит до України з початку повномасштабної війни.
За її словами, за цей час багато чого змінилося – Україна стала кандидатом на членство в Європейському Cоюзі.
Голова Єврокомісії зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем, щоб обговорити питання зближення людей і економік України та ЄС.
???????? In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.
So much has changed.
Ukraine is now a ???????? candidate.
I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022
Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що санкції ЄС проти Росії нікуди не дінуться. Вона також наголосила, що солідарність Європи з Україною залишається непохитною.
Джерело: Урсула фон дер Ляєн
Фото: Урсула фон дер Ляєн