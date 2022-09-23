Сентябрь, 22 в 22:05

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал об агентурных сетях в Украине, которые удалось обнаружить во время расследования дела Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По словам Василия Малюка, спецслужбе удалось разоблачить агентурную сеть так называемого Профессора, действовавшую в Одесской и Ивано-Франковской областях. Агенты собирали информацию и передавали ее кураторам в РФ.

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— Кроме того, можем вспомнить задержание “крота” — должностного лица Кабинета министров, руководителя одного из отделов, который передавал врагу информацию, в частности секретную. Кстати, в отношении его уже есть приговор суда – его приговорили к 12 годам лишения свободы, — отметил Василий Малюк.

Также спецназовцам удалось разоблачить агентурную сеть на территории Хмельницкой и Ивано-Франковской областей. Местные коллаборанты собирали информацию, а также занимались подготовкой к созданию в регионах соответствующих квазиреспублик.

Сейчас отдельных фигурантов дела привлекли к ответственности по ст. 109 УК, и они уже отбывают наказание.

— Также мы предотвратили возможное установление специальных технических средств в кулуарах Верховной Рады. Россия через своих спецслужбистов хотела заниматься сбором информации непосредственно среди нардепов. СБУ этого не допустила, – подчеркнул Василий Малюк.

Правоохранители продолжают расследование дел, где фигурирует Медведчук, даже несмотря на то, что его обменяли и он сейчас находится в РФ.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Медведчук нужен ФСБ РФ, так как через него напрямую шло финансирование украинских политиков и агентурных сетей.