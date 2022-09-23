Вересень, 22 в 22:05

Тимчасово виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів про агентурні мережі в Україні, які вдалося виявити під час розслідування справи Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За словами Василя Малюка, спецслужбі вдалося викрити агентурну мережу так званого Професора, яка діяла в Одеській та Івано-Франківській областях. Агенти збирали інформацію та передавали кураторам у РФ.

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– Крім того, можемо згадати затримання “крота” – посадовця Кабінету Міністрів, керівника одного з відділів, який передавав ворогу інформацію, зокрема секретну. До речі, відносно нього вже є вирок суду – його засудили до 12 років позбавлення волі, – зазначив Василь Малюк.

Також спецпризначенцям вдалося викрити агентурну мережу на території Хмельниччини та Івано-Франківщини. Місцеві колаборанти збирали інформацію, а також займалися підготовкою до створення в регіонах відповідних квазіреспублік.

Наразі окремих фігурантів справи притягнули до відповідальності за ст. 109 ККУ і вони вже відбувають покарання.

– Також ми запобігли можливому встановленню спеціальних технічних засобів в кулуарах Верховної Ради. Росія через своїх спецслужбістів хотіла займатися збором інформації безпосередньо серед нардепів. СБУ цього не допустила, – підкреслив Василь Малюк.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування справ, де фігурує Медведчук, навіть попри те, що його обміняли й він зараз знаходиться у РФ.

Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Медведчук потрібен ФСБ РФ, оскільки через нього безпосередньо йшло фінансування українських політиків та агентурних мереж.