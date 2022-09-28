Вересень, 27 в 22:59

Україна не відмовиться від оборони своїх територій, навіть якщо Кремль наважиться на використання ядерної зброї проти нашої держави.

Про це поінформував у коментарі Радіо Свобода секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов. Він зазначив, що ні кремлівський диктатор, ні армія РФ не зможуть зупинити українців.

– Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку – якщо вона, не дай Боже, станеться – це не означає, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська, – наголосив Данілов, додавши, що це було вже неодноразово доведено.

Він уточнив, що апарат РНБО напрацював детальну інструкцію для українців щодо дій при застосуванні ядерної зброї. Йдеться про гіпотетичний удар РФ тактичною ядерною зброєю.

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Вже найближчим часом РНБО планує оприлюднити цю інструкцію.

– Те, що на сьогодні стосується захисту від ядерної зброї… Є певні процедури. У нас в апараті РНБО розроблена інструкція, і ми найближчими днями спробуємо її максимально оприлюднити, – заявив Данілов.

Як відомо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін під час відеозвернення знову вдався до ядерного шантажу. Він запевнив, що РФ може застосувати ядерну зброю “в разі загрози територіальній цілісності”.

Коментуючи цю заяву, президент України Володимир Зеленський заявив, що навряд чи Путін блефує, проте світ стримує його та ядерну загрозу. Український лідер також наголошував, що погрози Кремля не змусять Україну відмовитися від звільнення територій.