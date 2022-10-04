Жовтень, 04 в 17:59

Оголошена Кремлем так звана часткова мобілізація в Росії діє як механізм дестабілізації на території країни-агресора.

Про це поінформував секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін зіткнувся з протестами проти мобілізації. Паралельно Збройні сили України продовжують свій контрнаступ, а країни Заходу – тиск на агресора.

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– Мобілізація діє як механізм дестабілізації РФ. Путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами в РФ і тиском Заходу, – написав Данілов у своєму Twitter-акаунті.

Він пояснив, що Кремль обрав план “порятунку” ситуації, який передбачає анексію нових територій України (Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей), ядерний шантаж, а також спроби примусити Україну “до миру”.

– Але є нюанс: ми не жартували, що ніколи не здамося. Російський Карфаген має бути зруйнований, – наголосив Данілов.

Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін – між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План «порятунку» – анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, ????????Карфаген має бути зруйнований. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 4, 2022

Як відомо, 21 вересня глава РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, в рамках якої вирішено призвати “300 тис. резервістів”, згідно з офіційними даними. Неофіційно ж ЗМІ озвучували дані про плани Кремля мобілізувати 1 млн, і навіть 1,2 млн осіб.

Через мобілізацію в РФ спалахнули протести, зокрема на території Дагестану. А росіяни почали масово тікати з РФ до сусідніх країн.