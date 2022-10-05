Украина вернет РФ к реальности: Ермак прокомментировал подписанные “указы” Путина
Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина непременно вернет все свои территории, а Россия может и дальше жить себе в выдуманном мире.
Об этом глава ОПУ написал в своем Telegram-канале.
По его словам, подписанные Путиным указы о так называемом присоединении к составу РФ территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей даже не стоят использованной для этого бумаги. Настолько ничтожны эти решения.
— Коллективный дурдом может и дальше жить в выдуманном мире. Лучшее лекарство — ВСУ, высокоточное оружие, офензива, — заявил Андрей Ермак.
Он заверил, что ВСУ вернут Россию к реальности.
Андрей Ермак также опубликовал сообщение президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что страны ЕС не намерены признавать “референдумы” и аннексию территорий Украины. А еще ЕС принял 8-й пакет санкций против России.
В свою очередь глава Европейского парламента Роберта Мецола решительно заявила, что никакие фейковые референдумы России никогда не изменят того факта, что Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье, как и Крым, являются и останутся частью независимой и суверенной Украины.
Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia — just like Crimea — are and will remain part of independent and sovereign Ukraine.
No sham referenda can ever change this. pic.twitter.com/CnNbN4J0mM
— Roberta Metsola (@EP_President) October 5, 2022
Напомним, что сегодня на сайте Кремля опубликовали ряд указов за подписью президента Владимира Путина относительно так называемого принятия в состав Российской Федерации Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.