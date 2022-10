Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина непременно вернет все свои территории, а Россия может и дальше жить себе в выдуманном мире.

Об этом глава ОПУ написал в своем Telegram-канале.

По его словам, подписанные Путиным указы о так называемом присоединении к составу РФ территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей даже не стоят использованной для этого бумаги. Настолько ничтожны эти решения.

Он заверил, что ВСУ вернут Россию к реальности.

Андрей Ермак также опубликовал сообщение президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что страны ЕС не намерены признавать “референдумы” и аннексию территорий Украины. А еще ЕС принял 8-й пакет санкций против России.

В свою очередь глава Европейского парламента Роберта Мецола решительно заявила, что никакие фейковые референдумы России никогда не изменят того факта, что Донецк, Херсон, Луганск и Запорожье, как и Крым, являются и останутся частью независимой и суверенной Украины.

Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia — just like Crimea — are and will remain part of independent and sovereign Ukraine.

No sham referenda can ever change this. pic.twitter.com/CnNbN4J0mM

— Roberta Metsola (@EP_President) October 5, 2022