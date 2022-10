Голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна неодмінно поверне усі свої території, а Росія може і надалі жити собі у вигаданому світі.

Про це очільник ОПУ написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, підписані Путіним укази про так зване приєднання до складу РФ територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей навіть не варті використаного паперу. Настільки нікчемними є ці рішення.

Він запевнив, що ЗСУ повернуть Росію до реальності.

Андрій Єрмак також опублікував повідомлення президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, яка заявила, що країни ЄС не мають жодного наміру визнавати “референдуми” та анексію територій України. А ще ЄС ухвалив 8-й пакет санкцій проти Росії.

Своєю чергою голова Європейського парламенту Роберта Мецола рішуче заявила, що жодні фейкові референдуми Росії ніколи не змінять того факту, що Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя, як і Крим, є і залишаться частиною незалежної та суверенної України.

Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia – just like Crimea – are and will remain part of independent and sovereign Ukraine.

No sham referenda can ever change this. pic.twitter.com/CnNbN4J0mM

— Roberta Metsola (@EP_President) October 5, 2022