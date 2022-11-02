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Факты / Україна / Политика

КСУ признал закон об отмене депутатской неприкосновенности конституционным

Юля Захарченко, редактор ленты
Конституційний Суд
Фото: Depositphotos

Конституционный суд Украины во время заседания признал, что закон об отмене депутатской неприкосновенности отвечает основному государственному документу – Конституции.

По данным КСУ, текст решения и его резюме намерены обнародовать на официальном сайте Конституционного суда Украины 2 ноября.

— Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины, — говорится в сообщении.

Следует отметить, что 50 пророссийских политиков, часть из которых являлись членами запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, внесли обжалование принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности в Конституционный суд.

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