КСУ визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним

Листопад, 01 в 22:34

Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про скасовування депутатської недоторканності відповідає основному державному документу – Конституції.

За даними КСУ, текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті Конституційного суду України 2 листопада.

– Прийшовши до висновку, що конституційна процедура розгляду, прийняття та набрання чинності законом не була порушена, Конституційний суд України визнав закон, що оспорюється, відповідним Конституції України, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 50 проросійських політиків, частина з яких були членами забороненої в Україні партії ОПЗЖ, внесли оскарження ухваленого Верховною Радою закону про скасовування депутатської недоторканності до Конституційного суду.

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