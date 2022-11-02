Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

КСУ визнав закон про скасування депутатської недоторканності конституційним

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Конституційний Суд
Фото: Depositphotos

Конституційний суд України під час засідання визнав, що закон про скасовування депутатської недоторканності відповідає основному державному документу – Конституції.

За даними КСУ, текст рішення та його резюме мають намір оприлюднити на офіційному сайті Конституційного суду України 2 листопада.

– Прийшовши до висновку, що конституційна процедура розгляду, прийняття та набрання чинності законом не була порушена, Конституційний суд України визнав закон, що оспорюється, відповідним Конституції України, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 50 проросійських політиків, частина з яких були членами забороненої в Україні партії ОПЗЖ, внесли оскарження ухваленого Верховною Радою закону про скасовування депутатської недоторканності до Конституційного суду.

Зараз дивляться
Читайте
Верховний Суд заборонив оскаржувати вручення повісток до військомату у судах

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка