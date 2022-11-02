В Раду подали постановления об увольнении Чернышова с поста министра
Фото: Правительственный портал
В Верховную Раду подали постановления для увольнения Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.
Об этом в среду, 2 ноября, сообщают на своих каналах в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и народный депутат Ярослав Железняк.
Они отмечают, что в парламенте зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины.
Сейчас смотрят
Также в Раду подали постановление об увольнении Алексея Чернышова с этой должности.
Напомним, увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий запланировано на ближайшую пленарную неделю.
Он должен будет перейти на новую должность – главы Нафтогаза вместо Юрия Витренко.