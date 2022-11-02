Ноябрь, 02 в 19:31

В Верховную Раду подали постановления для увольнения Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщают на своих каналах в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и народный депутат Ярослав Железняк.

Они отмечают, что в парламенте зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины.

Сейчас смотрят

Также в Раду подали постановление об увольнении Алексея Чернышова с этой должности.

Напомним, увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий запланировано на ближайшую пленарную неделю.

Он должен будет перейти на новую должность – главы Нафтогаза вместо Юрия Витренко.