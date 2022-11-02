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Факты / Україна / Политика

В Раду подали постановления об увольнении Чернышова с поста министра

Анастасия Гевко, редактор ленты
Олексій Чернишов
Фото: Правительственный портал

В Верховную Раду подали постановления для увольнения Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий Украины.

Об этом в среду, 2 ноября, сообщают на своих каналах в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и народный депутат Ярослав Железняк.

Они отмечают, что в парламенте зарегистрировали заявление Чернышова об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины.

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Также в Раду подали постановление об увольнении Алексея Чернышова с этой должности. 

Напомним, увольнение Алексея Чернышова с должности министра развития общин и территорий запланировано на ближайшую пленарную неделю.

Он должен будет перейти на новую должность – главы Нафтогаза вместо Юрия Витренко.

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