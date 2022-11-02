Листопад, 02 в 19:31

У Верховну Раду подали постанови для звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

Про це у середу, 2 листопада, повідомляють на своїх каналах у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Ярослав Железняк.

Вони зазначають, що у парламенті зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.

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Також до Ради подали постанову про звільнення Олексія Чернишова з цієї посади.

Нагадаємо, звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій заплановано на найближчий пленарний тиждень.

Він має перейти на нову посаду – голови Нафтогазу замість Юрія Вітренко.