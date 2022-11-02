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Факти / Україна / Політика

До Ради подали постанову про звільнення Чернишова з посади міністра розвитку громад

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олексій Чернишов
Фото: Урядовий портал

У Верховну Раду подали постанови для звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України.

Про це у середу, 2 листопада, повідомляють на своїх каналах у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та народний депутат Ярослав Железняк.

Вони зазначають, що у парламенті зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України.

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Також до Ради подали постанову про звільнення Олексія Чернишова з цієї посади.

Нагадаємо, звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій заплановано на найближчий пленарний тиждень.

Він має перейти на нову посаду – голови Нафтогазу замість Юрія Вітренко.

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