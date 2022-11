Повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, призвела до низки негативних наслідків у ворога. Наші збройні сили повернули країну-терориста до реальності.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у цій війні Росія вже має понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених. Країною котиться тотальний призов, від якого росіяни чомусь тікають.

Крім того, Україна змушує Росію дотримуватися норм міжнародного права.

Obligation to comply with international law… More than 70 thousand killed and 100 thousand wounded, total conscription, closed borders, living standards sharp drop, martial law, complete reputation loss. Ukraine brings Russia back to reality, where criminals are really hurt…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 6, 2022