Листопад, 06 в 14:34

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, призвела до низки негативних наслідків у ворога. Наші збройні сили повернули країну-терориста до реальності.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у цій війні Росія вже має понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених. Країною котиться тотальний призов, від якого росіяни чомусь тікають.

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Крім того, Україна змушує Росію дотримуватися норм міжнародного права.

– Тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна репутаційна втрата. Україна повертає Росію до реальності, де злочинцям дійсно боляче, – написав Подоляк.

Obligation to comply with international law… More than 70 thousand killed and 100 thousand wounded, total conscription, closed borders, living standards sharp drop, martial law, complete reputation loss. Ukraine brings Russia back to reality, where criminals are really hurt… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 6, 2022

Раніше Михайло Подоляк зауважив, що делегація для переговорів із Російською Федерацією має складатися із бойових танків M1 Abrams та ракетних систем HIMARS.