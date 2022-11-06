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Факти / Україна / Політика

ЗСУ повернули РФ до реальності: Подоляк про наслідки війни для Росії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗСУ повернули РФ до реальності: Подоляк про наслідки війни для Росії
Фото: Офіс президента

Повномасштабна війна, яку розпочала Росія проти України, призвела до низки негативних наслідків у ворога. Наші збройні сили повернули країну-терориста до реальності.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, у цій війні Росія вже має понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених. Країною котиться тотальний призов, від якого росіяни чомусь тікають.

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Крім того, Україна змушує Росію дотримуватися норм міжнародного права.

– Тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна репутаційна втрата. Україна повертає Росію до реальності, де злочинцям дійсно боляче, – написав Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк зауважив, що делегація для переговорів із Російською Федерацією має складатися із бойових танків M1 Abrams та ракетних систем HIMARS.

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