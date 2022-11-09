Ноябрь, 08 в 23:09

В информационном пространстве пока наблюдается уменьшение количества новостей с фронта – сообщений меньше, чем в начале осени. Однако это не означает, что интенсивность боев стала меньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 8 ноября. По его словам, ситуация остается сложной на фронте.

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— На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои. И особенно тяжело, тоже по-прежнему, на Донбассе. Оккупанты понесут чрезвычайно масштабные потери, но приказ выйти на админграницы Донбасса у них не изменился. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли – и я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе, — подчеркнул глава государства.

Украина четко понимает, какие планы имеет враг на Херсонщине, поэтому действует соответственно, чтобы освободить всю территорию Украины.

– Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории: укрепляем свои позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал врага удерживать в оккупации Юг нашей страны, – уверяет президент Украины.

На Востоке защитники ВСУ шаг за шагом двигаются для возвращения украинского флага во все наши города и общины, в то же время активно укрепляя государственные границы Украины.