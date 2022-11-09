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Факти / Україна / Політика

Окупанти зазнають втрат, але РФ не змінила наказ про вихід на адмінкордони Донеччини – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

В інформаційному просторі наразі спостерігається зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж на початку осені. Однак це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 8 листопада. За його словами, ситуація залишається складною на фронті.

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– На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ вийти на адмінкордони Донеччини у них не змінився. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі, – наголосив глава держави.

Україна чітко розуміє, які плани має ворог на Херсонщині, тому діє відповідно, щоб звільнити всю територію України.

– Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації Південь нашої країни, – запевняє президент України.

На Сході захисники ЗСУ крок за кроком рухаються для повернення українського прапора в усі наші міста і громади, водночас активно зміцнюючи державні кордони України.

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