Подоляк рассказал, когда РФ созреет до настоящих переговоров и вывода войск
Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия до сих пор ни политически, ни психологически не созрела до настоящих переговоров относительно прекращения войны.
Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.
По его словам, в настоящее время в российском обществе поддержка войны стремительно летит ко дну, а сами военные очень деморализованы.
— От олигарха к сапожнику формируется мысль: Пора заканчивать, — написал Михаил Подоляк.
Однако Россия не готова к настоящим переговорам и выводу войск.
По мнению замглавы Офиса президента, все же переговоры состоятся — сразу после освобождения Донецка или Луганска.
Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022
Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия ожидает, что переговоры Украины с Россией возобновятся во второй половине 2023 года.