Ноябрь, 13 в 12:03

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия до сих пор ни политически, ни психологически не созрела до настоящих переговоров относительно прекращения войны.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его словам, в настоящее время в российском обществе поддержка войны стремительно летит ко дну, а сами военные очень деморализованы.

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— От олигарха к сапожнику формируется мысль: Пора заканчивать, — написал Михаил Подоляк.

Однако Россия не готова к настоящим переговорам и выводу войск.

По мнению замглавы Офиса президента, все же переговоры состоятся — сразу после освобождения Донецка или Луганска.

Д — деморалізація. Підтримка війни в Рф стрімко летить на дно. Від олігарха до чоботаря формується думка: «Час закінчувати». Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 13, 2022

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия ожидает, что переговоры Украины с Россией возобновятся во второй половине 2023 года.