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Факты / Україна / Политика

Подоляк рассказал, когда РФ созреет до настоящих переговоров и вывода войск

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подоляк рассказал, когда РФ созреет до настоящих переговоров и вывода войск
Фото: Офис президента

Заместитель главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия до сих пор ни политически, ни психологически не созрела до настоящих переговоров относительно прекращения войны.

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

По его словам, в настоящее время в российском обществе поддержка войны стремительно летит ко дну, а сами военные очень деморализованы.

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— От олигарха к сапожнику формируется мысль: Пора заканчивать, — написал Михаил Подоляк.

Однако Россия не готова к настоящим переговорам и выводу войск.

По мнению замглавы Офиса президента, все же переговоры состоятся — сразу после освобождения Донецка или Луганска.

Ранее глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия ожидает, что переговоры Украины с Россией возобновятся во второй половине 2023 года.

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