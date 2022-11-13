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Подоляк розповів, коли РФ дозріє до справжніх переговорів і виводу військ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Подоляк розповів, коли РФ дозріє до справжніх переговорів і виводу військ
Фото: Офіс президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія досі ні політично, ні психологічно не дозріла до справжніх переговорів щодо припинення війни.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

За його словами, наразі у російському суспільстві підтримка війни стрімко летить на дно, а самі військові дуже деморалізовані.

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– Від олігарха до чоботаря формується думка: Час закінчувати, – написав Михайло Подоляк.

Проте Росія не готова до справжніх переговорів і виводу військ.

На думку радника голови Офісу президента, все ж переговори відбудуться – одразу після звільнення Донецька чи Луганська.

Раніше очільник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що переговори України з Росією поновляться у другій половині 2023 року.

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