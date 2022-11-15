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Факти / Україна / Політика

Кулеба закликав G20 відреагувати на атаку РФ: Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Великої двадцятки (G20), лідери яких 15 листопада зібралися на саміт в Індонезії, відреагувати на чергову ракетну атаку РФ.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що просто зараз російські війська завдають ударів смертоносними ракетами по мирних містах України.

Вони руйнують житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.

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– Я чекаю на принципову реакцію саміту Групи двадцяти. І, будь ласка, уникніть “закликів до обидвох сторін”. Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців, – наголосив Кулеба.

Дещо раніше сьогодні міністр зазначив, що чергові російські ракетні удари свідчать про справжнє ставлення Кремля до ідеї мирних переговорів з Україною.

– Російські ракети просто зараз убивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні. Це те, що Росія має сказати на питання мирних переговорів. Припиніть пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми! – написав Кулеба.

Він додав, що російський терор можна зупинити лише силою зброї та принципів.

Як відомо, вдень 15 листопада війська РФ розпочали чергову масовану ракетну атаку на Україну. Російські окупанти випустили близько 100 ракет, перевершивши атаку 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети.

Війська РФ атакували українські міста ракетами Х-101, Х-555 та Калібр.

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