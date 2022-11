Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Великої двадцятки (G20), лідери яких 15 листопада зібралися на саміт в Індонезії, відреагувати на чергову ракетну атаку РФ.

Про це очільник МЗС написав у своєму Twitter-акаунті. Він зазначив, що просто зараз російські війська завдають ударів смертоносними ракетами по мирних містах України.

Вони руйнують житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Russia is hitting peaceful Ukrainian cities with deadly missiles. Apartment buildings, energy infrastructure facilities are being hit. Looking forward to a principled reaction of @g20org summit. And please avoid “calling on both sides”. Take the side of people, not war criminals.

Дещо раніше сьогодні міністр зазначив, що чергові російські ракетні удари свідчать про справжнє ставлення Кремля до ідеї мирних переговорів з Україною.

Він додав, що російський терор можна зупинити лише силою зброї та принципів.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022