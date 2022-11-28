Совет министров ОБСЕ впервые соберется без России — Кулеба
Заседание совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое состоится 1-2 декабря в польском Лодзи, впервые соберется без представителя Российской Федерации.
Об этом сообщил в видеообращении министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
– Совет министр ОБСЕ впервые пройдет без представителя России. И это правильно, нечего ему здесь делать. Они лишь имитируют переговоры и дипломатию, а на самом деле сделали свой выбор. И этот выбор – война и военные преступления, – подчеркнул глава украинской дипломатии.
Он также анонсировал насыщенную неделю, которая принесет много результатов и новостей.
На днях президент Украины Владимир Зеленский во время заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации.
Он также поблагодарил Польшу, которая не выдала визу российской делегации для посещения страны для участия в Парламентской ассамблее.