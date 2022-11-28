Рада міністрів ОБСЄ вперше збереться без Росії – Кулеба

Листопад, 28 в 15:04

Засідання ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке відбудеться 1-2 грудня у польському Лодзі, вперше збереться без представника Російської Федерації.

Про це повідомив у відеозверненні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Рада міністр ОБСЄ вперше пройде без представника Росії. І це правильно, нема чого йому тут робити. Вони лише імітують переговори та дипломатію, а насправді зробили свій вибір. І цей вибір – війна і воєнні злочини, – наголосив глава української дипломатії.

Він також анонсував насичений тиждень, який принесе багато результатів та новин.

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Днями президент України Володимир Зеленський під час засідання ПА ОБСЄ закликав виключити Росію з організації.

Він також подякував Польщі, яка не видала візи російській делегації для відвідин країни для участі у Парламентській асамблеї.