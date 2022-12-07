Декабрь, 07 в 14:58

Журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского и дух Украины человеком года 2022 года.

Как отмечает журнал, видение победы у Зеленского выходит за рамки освобождения украинской территории от российских оккупантов. По его словам, полномасштабное вторжение России в этом году — всего лишь очередная попытка РФ за последнее столетие подчинить себе Украину.

Издание отмечает, что война затронула семью Зеленского и во время Второй мировой. Оба его родителя евреи. Семья со стороны матери пережила войну потому, что некоторые из них были эвакуированы поездом в Узбекистан, когда началась немецкая оккупация Украины.

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Многие родственники Зеленского по отцовской линии были убиты нацистами. Его дед по отцовской линии, артиллерист Советской армии, потерял родителей и трех братьев во время Холокоста.

— Эти трагедии шли одна за другой, сначала Голодомор, потом Вторая мировая война. Один сокрушительный удар следовал за другим, — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Голодомор, Вторая мировая война была сильным ударом для украинцев и многих людей сломило.

— Это был один удар за другим, самый сильный. Как это ожесточает нас? Люди едва выжили. Их сломил голод. Это сломало их психику и, конечно, оставило след, — сказал президент Украины.

Теперь настала очередь нынешнего поколения столкнуться с захватчиком.

А намерение Владимира Зеленского состоит в том, чтобы сделать эту войну последней, даже если это потребует гораздо больше времени и жертв.

Сейчас еще слишком рано оценивать, достижима ли эта цель.

— Потом нас будут судить. Я не закончил этот большой, важный для нашей страны бой. Еще нет, — сказал глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии британского издания Financial Times.

Фото: Time