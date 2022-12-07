Грудень, 07 в 14:58

Журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського та дух України людиною року 2022.

Як зазначає журнал, бачення перемоги у Зеленського виходить за межі звільнення української території від російських окупантів. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії цього року — лише чергова спроба РФ за останнє століття підкорити собі Україну.

Видання зазначає, що війна торкнулася родини Зеленського та під час Другої світової. Обидва його батьки євреї. Сім’я з боку матері пережила війну тому, що деякі з них були евакуйовані потягом до Узбекистану, коли розпочалася німецька окупація України.

Зараз дивляться

Багато родичів Зеленського за батьківською лінією було вбито нацистами. Його дід по батьківській лінії, артилерист Радянської армії, втратив батьків і трьох братів під час Голокосту.

– Ці трагедії йшли одна за одною, спочатку Голодомор, потім Друга світова війна. Один нищівний удар йшов за іншим, – сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Голодомор, Друга світова війна була сильним ударом і багатьох людей зламало.

– Це був один удар за іншим, найсильніший. Як це робить нас жорсткішими? Люди ледь вижили. Їх зламав голод. Це зламало їхню психіку і, звичайно, залишило слід, – сказав президент України.

Тепер настала черга нинішнього покоління зіткнутися із загарбником.

А намір Володимира Зеленського полягає в тому, щоб зробити цю війну останньою, навіть якщо це вимагатиме набагато більше часу та жертв.

Зараз ще зарано оцінювати, чи ця мета досяжна.

– Потім нас судитимуть. Я не закінчив цей великий, важливий для нашої країни бій. Ще ні, – сказав глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times.

Фото: Time