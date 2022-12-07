Зеленський — людина року за версією журналу Time
Журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського та дух України людиною року 2022.
Як зазначає журнал, бачення перемоги у Зеленського виходить за межі звільнення української території від російських окупантів. За його словами, повномасштабне вторгнення Росії цього року — лише чергова спроба РФ за останнє століття підкорити собі Україну.
Видання зазначає, що війна торкнулася родини Зеленського та під час Другої світової. Обидва його батьки євреї. Сім’я з боку матері пережила війну тому, що деякі з них були евакуйовані потягом до Узбекистану, коли розпочалася німецька окупація України.
Багато родичів Зеленського за батьківською лінією було вбито нацистами. Його дід по батьківській лінії, артилерист Радянської армії, втратив батьків і трьох братів під час Голокосту.
– Ці трагедії йшли одна за одною, спочатку Голодомор, потім Друга світова війна. Один нищівний удар йшов за іншим, – сказав Зеленський.
За словами Зеленського, Голодомор, Друга світова війна була сильним ударом і багатьох людей зламало.
– Це був один удар за іншим, найсильніший. Як це робить нас жорсткішими? Люди ледь вижили. Їх зламав голод. Це зламало їхню психіку і, звичайно, залишило слід, – сказав президент України.
Тепер настала черга нинішнього покоління зіткнутися із загарбником.
А намір Володимира Зеленського полягає в тому, щоб зробити цю війну останньою, навіть якщо це вимагатиме набагато більше часу та жертв.
Зараз ще зарано оцінювати, чи ця мета досяжна.
– Потім нас судитимуть. Я не закінчив цей великий, важливий для нашої країни бій. Ще ні, – сказав глава держави.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський став людиною 2022 року за версією британського видання Financial Times.
Фото: Time