Декабрь, 12 в 11:23

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране очень нужны электрогенераторы и трансформаторы, так как в нашей энергосистеме все еще наблюдается огромный дефицит электричества.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью ARD.

Он подчеркнул, что из-за российских ракетных атак на энергосистему, народ Украины, особенно зимой, остался с огромной проблемой.

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Министр иностранных дел рассказал, что отключение электроэнергии его лично тоже коснулось. В его квартире более 30 часов не было ни электричества, ни воды.

Кулеба считает реалистичным сценарий полного отключения электроэнергии в Украине.

Однако он не думает, что украинцы массово начнут уезжать из страны из-за нестабильной ситуации зимой. Скорее будет переселение в сельские районы, где есть возможность топить дровами.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Германия много помогает Украине в невоенной сфере.

— Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие, — сказал министр иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали план, направленный на повышение уровня безопасности всей энергетической системы и избежание блэкаута. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.