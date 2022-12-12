Повне відключення електроенергії в Україні цілком реальне – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країні дуже потрібні електрогенератори та трансформатори, оскільки у нашій енергосистемі все ще спостерігається величезний дефіцит електрики.
Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю ARD.
Він наголосив, що через російські ракетні атаки на енергосистему, народ України, особливо взимку, залишився з величезною проблемою.
Міністр закордонних справ розповів, що відключення електроенергії його особисто також торкнулося. У його квартирі понад 30 годин не було ні електрики, ні води.
Кулеба вважає реалістичним сценарій повного вимкнення електроенергії в Україні.
Однак він не думає, що українці масово почнуть виїжджати з країни через нестабільну ситуацію взимку. Швидше буде переселення до сільських районів, де є можливість топити дровами.
Глава МЗС України наголосив, що Німеччина багато допомагає Україні у невійськовій сфері.
– Ми дуже вдячні за це. Але найкращий спосіб зупинити Росію — це, звісно, зброя, — сказав міністр закордонних справ України.
Раніше повідомлялося, що в Україні розробили план, спрямований на підвищення рівня безпеки всієї енергетичної системи та уникнення блекауту. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.