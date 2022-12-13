Грудень, 13 в 13:28

Сьогодні, 13 грудня, народні депутати проголосували за ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Свої голоси за віддали 310 парламентарів, двоє утримались, ніхто не проголосував проти. 31 нардеп не проголосував за дане рішення.

Також Рада проголосувала за відправлення законопроєкту невідкладно на підпис президенту України.

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Напередодні комітет парламенту з питань правової політики підтримав законопроєкти №5369 та №5370 про ліквідацію ОАСК.

В ОАСК називають ліквідацію суду незаконною, і що це ставить під загрозу захист прав українців в період воєнного стану та після його закінчення.

Наразі у провадженні судів ОАСК одночасно перебуває майже 60 тис. справ та матеріалів.

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У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський пропонував замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням у Києві.

Фото: ОАСК