Маркарова не видит проблем с контролем за поставками американского оружия Украине

Декабрь, 18 в 23:30

Киев не против подотчетности оборонных поставок Украине со стороны Вашингтона и оказания какой-либо другой помощи, о необходимости которой заявляют некоторые американские политики, заверила в интервью телеканалу ABC посол в США Оксана Маркарова.

– Мы приветствуем прозрачность и подотчетность! Мы работаем с Конгрессом на очень мощной двухпартийной основе, и не только относительно отчетности о том, что мы уже получили – речь идет о нескольких системах от НАТО в рамках помощи, которую уже получили – но и о бюджетной поддержке, – подчеркнула она.

По ее словам, сейчас Украина остро нуждается в системах ПВО, особенно американских ЗРК Patriot.

– Вы видели сами, особенно в течение прошлых двух месяцев, массированные атаки на гражданскую инфраструктуру. 50% энергетической системы Украины было разрушено. Мы должны это остановить! Единственный путь это сделать – увеличение противовоздушной обороны повсюду над Украиной, – подчеркнула посол.

А циничные угрозы со стороны Кремля “непредсказуемыми последствиями” в случае передачи Patriot Маркарова советует игнорировать и сконцентрироваться на победе и создании трибунала для военных преступников.

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– Сейчас они пытаются кого-то запугать, говорят, что мы не имеем права защищаться. Это тот момент, когда следует прекратить слушать и анализировать, что они говорят, и сфокусироваться, во-первых, на победе и, во-вторых, на привлечении к ответственности, на создании трибунала не только для тех россиян, которые сейчас совершают преступления в Украине, но и для российского руководства во главе с Путиным, – подытожила украинский дипломат.

16 декабря Сенат утвердил рекордный оборонный бюджет США на следующий год – $858 млрд, в том числе $800 млн на военную помощь для Украины.

Нижняя палата Конгресса одобрила оборонный бюджет еще 8 декабря. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден.