Маркарова не бачить проблем з контролем за постачанням американської зброї Україні

Грудень, 18 в 23:30

Київ не має нічого проти підзвітності оборонних постачань Україні з боку Вашингтона та надання будь-якої іншої допомоги, про необхідність якої заявляють деякі американські політики, запевнила в інтерв’ю телеканалу ABC посол у США Оксана Маркарова.

– Ми вітаємо прозорість та підзвітність! Ми працюємо із Конгресом на дуже потужній двопартійній основі, і не лише щодо звітності про те, що ми вже отримали – йдеться про кілька систем від НАТО в рамках безпекової допомоги, яку вже отримали – а й щодо бюджетної підтримки, – наголосила вона.

За її словами, зараз Україна гостро потребує систем ППО, особливо американських ЗРК Patriot.

– Ви бачили самі, особливо протягом минулих двох місяців, масовані атаки на цивільну інфраструктуру. 50% енергетичної системи України було зруйновано. Ми маємо це зупинити! Єдиний шлях це зробити – збільшення протиповітряної оборони всюди над Україною, – наголосила посол.

А цинічні погрози з боку Кремля “непередбачуваними наслідками” у разі передачі Patriot Маркарова радить ігнорувати і сконцентруватися на перемозі та створенні трибуналу для воєнних злочинців.

Зараз дивляться

– Зараз вони намагаються когось залякати, кажуть, що ми не маємо права захищатися. Це той момент, коли варто припинити слухати та аналізувати, що вони говорять, та сфокусуватися, по-перше, на перемозі, і по-друге, на притягненні до відповідальності, на створенні трибуналу не лише для тих росіян, котрі зараз чинять злочини в Україні, а й для російського керівництва на чолі з Путіним, – підсумувала українська дипломатка.

16 грудня Сенат затвердив рекордний оборонний бюджет США на наступний рік – $858 млрд, зокрема $800 млн на військову допомогу для України.

Нижня палата Конгресу схвалила оборонний бюджет ще 8 грудня. Тепер його має підписати президент США Джо Байден.