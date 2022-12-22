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Факты / Україна / Политика

Из России должны выйти порабощенные народы. Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как можно одолеть РФ

Валерия Черненко, Журналист Факты недели Марта Бондаренко, редактор ленты
Из России должны выйти порабощенные народы. Экс-президент Польши Лех Валенса рассказал, как можно одолеть РФ

Президент Польши (1990-1995) Лех Валенса считает, что сейчас почти весь мир понимает, как на самом деле опасен российский президент Владимир Путин и Россия заодно. По его мнению, недостаточно победить РФ физически, нужно изменить ее политически.

Об этом Лех Валенса рассказал в интервью Фактам тижня.

– Господин президент, еще в апреле 2014-го, после аннексии Крыма, вы говорили, что Путина нужно судить в Гаагском трибунале. Тогда многим на Западе это казалось слишком радикальным. Почему вы требовали столь решительных шагов?

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Потому что я, как революционер, знал, что все дойдет до того, что мы сейчас имеем. Что Путин будет издеваться над украинцами. И потому я пытался предупредить мир о его дальнейших шагах.

– То есть уже тогда вы знали, что Путин Крымом не ограничится и пойдет дальше?

Именно так! Именно так! Я обращался к миру и предупреждал. Потому что надеялся, что мир как-то подготовится, что-нибудь сделает, чтобы до такой трагедии не дошло. Я говорил как раз для того, чтобы остановить эти процессы. Но мне не удалось.

– Как вы оцениваете западную помощь Украине? Достаточно ли ее, делает ли Запад все возможное?

Это зависит от концепции. Я говорил с самого начала: если Путин нападет на Варшаву, мы атакуем Москву. Зуб за зуб. Ибо с такими людьми нужно поступать только так и никак иначе.

Сейчас Путин нападает на Украину, но Украина не нападает на Россию. Потому Путин себе такое и позволяет. Если бы вы сразу ударили по Москве и по России, то не было бы того, что есть сейчас.

Но с другой стороны, если мир хочет показывать, что нет, мы только обороняемся, и только в крайнем случае — агрессивно отвечаем, мы вежливые — это, конечно, правильное поведение. Вот только оно стоит очень дорого. Гораздо большее количество жертв. А он только злорадствует.

– Какое ощущение сейчас, господин президент, куда он может пойти дальше? Возможно ли нападение на страны Балтии, Польшу?

Знаете, мне не интересен Путин сам по себе… Для меня самое важное, как мир реагирует на его поступки. И пока — не так уж плохо. Я думал, будет похуже, но пока не так плохо.

Почти весь мир понял, как опасен Путин и Россия вообще. А опасны они потому, что обладают такой политической системой. Это ведь не просто Сталин, не просто Путин. Это государственное устройство, позволяющее, чтобы эти люди имели в руках столько власти. Надо попросить, а если нет, то заставить, чтобы Россия и Китай изменили свою политическую систему. Только смена.

Лидер Китая или России не должен иметь более двух пятилетних каденций. Если бы Путин и Сталин не имели больше, то никогда бы до всех этих смертей не дошло. Надо сделать все, чтобы повлиять на Россию, убедить россиян, чтобы вместе с ними помочь им — изменить их государственный устрой, их политическую систему.

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– Мы верим, что Украина выиграет эту войну. Но что может обеспечить миру безопасность дальше?

 (Перебивает) Украина должна понять: даже выиграть войну сегодня это еще не окончательная победа. Потому что дальше Россия сделает то, что сделал Горбачев поднимет Россию. А дальше сделает мир зависимым от газа и других вещей, потому что имеет такую систему, что придет новый Сталин или Путин и восстановит все, что они потеряли раньше.

Поэтому Украина, конечно, должна сегодня воевать, но с другой стороны, финальная победа будет только тогда, когда Россия изменит политическую систему, или от России отойдут народы порабощенные, как когда-то часть Украины. В России многие народы порабощены. Поэтому поможем тем народам получить независимость, и тогда в России будет не более 50 млн человек, и тогда мы будем в безопасности с такой Россией.

– То есть распад Российской Федерации?

 Рядовые россияне тоже страдают сильно от того, что имеют такое политическое устройство государства. Не может президент страны иметь более двух пятилетних каденций. Если они смогут это изменить, тогда и Россия будет в безопасности и не будет совершать такие ошибки, которые сейчас совершает.

– Но это трудный путь. Польша знает, потому что в конце 20 века сама вырывалась из советского мира.

Ситуация сейчас немного другая. Сходство в том, что мы тогда, как вы сейчас, имели дело с россиянами. Но мир сильно изменился с тех пор. Украина должна бороться, и это лучше, что целый мир сейчас видит все преступления России, поэтому целый мир с вами.

А с нами… кроме того, что была солидарность народа, мир не был так объединен в желании помогать Польше. С другой стороны — вы платите высокую цену, потому что здесь шутки уже закончились, дипломатия не работает, здесь уже жестокая битва, обстрелы. С этой стороны ситуация значительно хуже, но с другой — то, что имеете за собой весь мир — это хорошо.

Должны выбирать между одним и другим. Нужно не уничтожить мировую солидарность, которую сегодня имеем.

Не простят нам поколения, если мы не выиграем эту войну с Россией. Но победа состоит в том, чтобы победить физически, но также изменить систему России. Или поднять ее народы. Это будет окончательная победа.

– Иначе Россия залижет раны и возьмется за старое?

 Если этого не сделать, то будет так, как будет при Горбачеве. Горбачев знал, что не спасет Советский Союз, но решил спасти Россию. Играл как российский патриот. И к нему не может быть никаких претензий, потому что он действительно был российским патриотом. Подчинил газом и нефтью и другими вещами целый Запад. Поднял Россию.

И сейчас есть Путин, который хочет восстановить то, что они потеряли раньше. Для того, чтобы этого не повторилось через 10 лет мы должны бороться на двух направлениях. Помогать Украине выигрывать, но также изменить Россию, чтобы она была безопасной в будущем.

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– Вступление в ЕС могло бы помочь Украине? Когда вы были президентом Польши, вы поддерживали наше членство?

 Нет, у меня был другой план. Я хотел, чтобы во второй моей каденции президентства Польша вместе с Украиной и Беларусью вошла в НАТО. И моя ошибка была в том, что я делал это тайно.

Я вел переговоры с украинскими диаспорами в Бразилии, в Канаде, в других странах, что во время второй моей каденции, как только я вынесу этот вопрос на международную арену, вы должны сразу меня поддержать и выступить за это. Они согласились. Так что они готовились и я готовился, но я проиграл выборы, и это пропало. Так что я считаю это своей ошибкой, что не афишировал эту идею, а мог тогда это сделать.

– Какие шансы Украины сейчас? Мы на много лет отстаем от ЕС?

 Когда я смотрю на города, которые разрушает Путин, на то, как люди себя ведут, то понимаю, что в некоторых аспектах вы пошли гораздо дальше, чем Польша, которая в Евросоюзе и в НАТО. Тихо и спокойно, но вы строили, вы работали хорошо, несмотря ни на что. Вы совершили большой скачок.

А если бы вы еще вошли в Евросоюз и в НАТО, вы бы еще обогнали Польшу. Так что рано или поздно Украина будет в ЕС и в НАТО, потому что в ту сторону идет развитие событий, и этих процессов уже не остановить.

Вот только для меня, как для революционера, важно, какую цену за это заплатим все, и как долго это будет продолжаться.

Фото: Lech Wałęsa

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